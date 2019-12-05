Анонс на 28 декабря

28 декабря в 8.45 – набережная Спортивной гавани – предновогодний костюмированный забег.

28 декабря в 10.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – экскурсия в Мариинский театр.

28 декабря в 10.00 –Владивосток, ТВК «Калина Молл» (Калинина, 8) – предновогодняя ярмарка «Мандарин-маркет».

28 декабря в 10.30 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – премьера спектакля «Сказка о потерянном времени».

28 декабря в 11.00 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Спящая красавица».

28 декабря в 11.00 – зоомаркет «Белый кролик» (Шуйская, 23в) – выставка-раздача котят и кошек.

28 декабря в 12.00 – ТРЦ «Черемушки» (Черемуховая, 15) – творческие выходные.

28 декабря в 13.00 – «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – свободное катание.

28 декабря в 17.00 – Владивосток, (ул. Адмирала Фокина, 23д) – новогодняя ярмарка.

28 декабря в 17.30 – Владивосток, Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – новогодняя программа и спектакль «Чисто семейное дело».

28 декабря в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – новогодний концерт «Карнавальная ночь».

28 декабря в 18.30 – Владивосток, библиотека «БУК» (Светланская, 55) – встреча «Рождественский Доктор Кто».

28 декабря в 19.00 – Владивосток, СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) – матч «Приморочка» – «Тулица».

28 декабря в 10.00 - Уссурийск, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6) - Чемпионат и первенство Приморского края по по ушу, тайдзицюань и кунгфу. Торжественное открытие в 12.00.

28 декабря – Международный день кино.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]