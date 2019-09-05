Анонс на 26 декабря

10:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, Светланская, 15а. Премьера. Спектакль «Сказка о потерянном времени».

12:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, Светланская, 15. Хоровод у елки и программа «Таинственное исчезновение праздничного пирога под Новый год».

18.30 – Театр им. М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Премьера. Спектакль "Прелести измены".

18:30 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, Светланская, 15. Новогодняя эстрадная шоу-программа «Бродвей vs Голливуд».

19:00 – СК «Олимпиец», г. Владивосток, Батарейная, 2. Матч «Приморочка» – «Тулица».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]