Анонс на 26 декабря
Анонс на 26 декабря
10:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, Светланская, 15а. Премьера. Спектакль «Сказка о потерянном времени».
12:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, Светланская, 15. Хоровод у елки и программа «Таинственное исчезновение праздничного пирога под Новый год».
18.30 – Театр им. М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Премьера. Спектакль "Прелести измены".
18:30 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, Светланская, 15. Новогодняя эстрадная шоу-программа «Бродвей vs Голливуд».
19:00 – СК «Олимпиец», г. Владивосток, Батарейная, 2. Матч «Приморочка» – «Тулица».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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