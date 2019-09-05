Новости Общество Анонс

Сегодня, 16:15
 

Анонс на 26 декабря

Анонс на 26 декабря

10:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, Светланская, 15а. Премьера. Спектакль «Сказка о потерянном времени».

12:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, Светланская, 15. Хоровод у елки и программа «Таинственное исчезновение праздничного пирога под Новый год».

18.30 – Театр им. М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Премьера. Спектакль "Прелести измены".

18:30 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, Светланская, 15. Новогодняя эстрадная шоу-программа «Бродвей vs Голливуд».

19:00 – СК «Олимпиец», г. Владивосток, Батарейная, 2. Матч «Приморочка» – «Тулица».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести