Анонс на 3 января

3 января в 11.00 - Владивосток, Ботанический сад ДВО РАН (Маковского, 142) - мастер-класс «Кокедама - живое произведение искусства» (регистрация).

3 января в 11.00 и 14.00 - Владивосток, Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) - музыкальная сказка и утренник «Новый год в Мышином королевстве».

3 января в 11.00 и 14.30 - Владивосток, Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) - премьера спектакля «Аленький цветочек».

3 января в 12.00 - Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – Веселый Хоровод у Новогодней елки и мюзикл «Бременские музыканты».

3 января в 12.00 - Приморский краевой театр кукол (Петра Великого, 8) - Новогодние елки во Владивостоке.

3 января в 12.00 - Владивосток, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) - Диско Каток.

3 января в 14.00 и 19.00 - Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Щелкунчик».

3 января в 16.30 - Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) - премьера спектакля «Музей восковых фигур».

3 января в 18.00 - Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – новогодняя концертная программа «Вдоль по улице метелица метет».

3 января - День рождения соломинки для коктейлей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]