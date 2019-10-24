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Анонс на 6 января

Анонс на 6 января

11:00 – Драматический театр ТОФ, Светланская, 48. Музыкальная сказка и утренник «Новый год в Мышином королевстве».

11:00 – Театр имени М. Горького, Светланская, 49. Спектакль «Принцесса на горошине».

12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, Маковского, 142. Экологическая акция «Елки в щепки!».

12:00 – Приморская краевая филармония, Светланская, 15. Хоровод у елки и программа «По щучьему велению».

14:00 – Театр молодежи, Светланская, 15а. Спектакль «Сказка о потерянном времени».

14:00 – СК «Олимпиец», Батарейная, 2. Матч «Спартак-Приморье-2» – «МБА-2».

16:30 – Театр молодежи, Светланская, 15а. Спектакль «Музей восковых фигур».

17:00 – Приморская сцена Мариинского театра, Фастовская, 20. Опера «Ночь перед Рождеством».

18:00 – Приморская краевая филармония, Светланская, 15. Новогодний концерт «Садко в шансоне».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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