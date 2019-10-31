Анонс на 19 января

08:00 – яхт-клуб «Тихий океан», г. Владивосток, ул. Батарейная, 3. Крещенские купания.

10:00 – «Крылья», г. Владивосток, ул. Некрасовская, 98. Семинар по вопросам воспитания.

10:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Спектакль «СонЛандия».

11:00 – Городской дворец детского творчества, г. Владивосток, ул. Океанский проспект, 43. День открытых дверей в клубе «Юный патриот родины».

12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, г. Владивосток, ул. Маковского, 142. Экологическая акция «Елки в щепки!».

12:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. Экскурсия в Мариинский театр.

14:00 – Приморский торговый дом книги, г. Владивосток, ул. Алеутская, 27. Мастер-класс по изготовлению китайского денежного конверта.

18:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Эстрадная концертная программа «Песни для друзей».

18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «№13 или Безумная ночь».

18:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Спектакль «Шум за сценой».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]