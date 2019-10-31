Анонс на 24 января

10:00 – ДВФУ, г. Владивосток, ул. Аякс, 10, корп. A. Open Innovations Startup Tour 2020.

12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, г. Владивосток, ул. Маковского, 142. Экологическая акция «Елки в щепки!».

16:00 – библиотека им. А. М. Горького, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59а. Презентация календаря знаменательных дат и событий Приморского края на 2020 год «Годы. Даты. Люди. События».

18:30 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Концертная программа «Два мира. Брамс – Вагнер» .

18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Фрегат "София"» .

18:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Спектакль «Горка» .

19:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 14. Опера «Царская невеста» .

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]