Анонс на 23 января

10:00 – ДВФУ, Аякс, 10, корп. A. Open Innovations Startup Tour 2020.

12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, г. Владивосток, ул. Маковского, 142. Экологическая акция «Елки в щепки!».

14:30 – Центральная библиотека им. А. П. Чехова г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 48. Юридические консультации.

18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Верная жена».

18:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Спектакль «Планета Д».

19:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. Концертная программа «Бетховен-250. Торжественная месса».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]