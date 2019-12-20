Анонс на 18 января
12:00 – ТРЦ «Черемушки», г. Владивосток, ул. Черемуховая, 15. Благотворительная выставка–раздача котят и кошек.
12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, г. Владивосток, ул. Маковского, 142. Экологическая акция «Елки в щепки!».
12:00 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Сектакль «Волшебник Изумрудного города».
13:00 – «Фетисов-Арена», г. Владивосток, ул. Маковского, 284. Матч «Тайфун» – «Амурские Тигры».
15:00 – Библиотека им. А. М. Горького, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59а. Клуб «Меломанъ»: новогодняя ярмарка и аукцион винила.
17:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. Балет «Мулан».
18:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. Концертная программа «Бетховен. Портрет композитора».
18:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. концертная программа «Тайные истории великих музыкальных шедевров».
18:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Спектакль «Собачье сердце».
18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Опасные связи».
23:00 – яхт-клуб «Тихий океан», г. Владивосток, ул. Батарейная, 3. Крещенские купания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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