Анонс на 18 января

12:00 – ТРЦ «Черемушки», г. Владивосток, ул. Черемуховая, 15. Благотворительная выставка–раздача котят и кошек.

12:00 – Ботанический сад ДВО РАН, г. Владивосток, ул. Маковского, 142. Экологическая акция «Елки в щепки!».

12:00 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Сектакль «Волшебник Изумрудного города».

13:00 – «Фетисов-Арена», г. Владивосток, ул. Маковского, 284. Матч «Тайфун» – «Амурские Тигры».

15:00 – Библиотека им. А. М. Горького, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59а. Клуб «Меломанъ»: новогодняя ярмарка и аукцион винила.

17:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. Балет «Мулан».

18:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. Концертная программа «Бетховен. Портрет композитора».

18:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. концертная программа «Тайные истории великих музыкальных шедевров».

18:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Спектакль «Собачье сердце».

18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Опасные связи».

23:00 – яхт-клуб «Тихий океан», г. Владивосток, ул. Батарейная, 3. Крещенские купания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]