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Анонс на 2 февраля

Анонс на 2 февраля

09:00 – FESCO Hall, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38.  Чемпионат Дальнего Востока по танцевальному спорту.

10:00 – Приморский краевой театр кукол, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.  Спектакль «Гуси-лебеди».

10:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.  Экскурсия в Мариинский театр.

12:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15.  Детская музыкальная программа «Веселая компания».

12:00 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.  Спектакль «Бременские музыканты».

12:00 – Театр кукол, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.  Спектакль «Похождения Кота».

14:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.  опера «Сказка о царе Салтане».

15:00 − Драматический театр ТОФ, г. Владивосток, ул. Светланская, 48. Спектакль «Семейный портрет с посторонним».

17:00 – «Фетисов-Арена», г. Владивосток, ул. Маковского, 284. Матч КХЛ «Адмирал» – «Салават Юлаев».

 18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49.  Спектакль «Ханума».

18:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Спектакль «Алиса в Стране чудес.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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