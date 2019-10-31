Анонс на 2 февраля
09:00 – FESCO Hall, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38. Чемпионат Дальнего Востока по танцевальному спорту.
10:00 – Приморский краевой театр кукол, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8. Спектакль «Гуси-лебеди».
10:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. Экскурсия в Мариинский театр.
12:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Детская музыкальная программа «Веселая компания».
12:00 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Спектакль «Бременские музыканты».
12:00 – Театр кукол, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8. Спектакль «Похождения Кота».
14:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. опера «Сказка о царе Салтане».
15:00 − Драматический театр ТОФ, г. Владивосток, ул. Светланская, 48. Спектакль «Семейный портрет с посторонним».
17:00 – «Фетисов-Арена», г. Владивосток, ул. Маковского, 284. Матч КХЛ «Адмирал» – «Салават Юлаев».
18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Ханума».
18:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Спектакль «Алиса в Стране чудес.