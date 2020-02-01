Анонс на 28 февраля

28 февраля в 10.00 – Владивосток, ул. Жигура, 2-б – продовольственная ярмарка.

28 февраля в 10.30 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Непослушные котята».

28 февраля в 12.00 – Приморский краевой театр кукол (Петра Великого, 8) – спектакль «Ай да репка!».

28 февраля в 12.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – музыкальная сказка с иллюстрациями на песке «Щелкунчик».

28 февраля в 14.00 – Владивосток, Пушкинский театр (Пушкинская, 27) – концерт эстрадного оркестра МГУ им. адм. Г. И. Невельского «Симфоническая сказка «Петя и Волк».

28 февраля в 14.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Корсар».

28 февраля в 15.00 – Владивосток, Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – спектакль «Любовь людей».

28 февраля в 16.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – литературно-музыкальная программа «Алиса в Стране чудес».

28 февраля в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – концертная программа «Вечер оперетты».

28 февраля в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Саундтрек. Синематограф».

28 февраля в 18.00 – Collage Pro (Верхнепортовая, 18а) – инструментальный ансамбль «Теория струн».

28 февраля в 18.30 – Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Бриннер».

28 февраля в 18.30 – Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Семейная идиллия».

28 февраля - День общественного сна.

28 февраля - Международный день редких заболеваний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]