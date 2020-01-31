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Вчера, 21:57

Анонс на 21 февраля

Анонс на 21 февраля

9:00. Канал, 29. Ледовый полумарафон HONOR Vladivostok Ice Run.

10:00. Полуфинал городского турнира по дворовому хоккею. г. Владивосток, ул. Фанзавод, 18 и Русская, 86.

12:00. 21 февраля. Приморская краевая филармония. Детская музыкальная программа «Волк и семеро козлят на новый лад». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

12:00. 21 февраля. Театр молодёжи. Спектакль «Василиса Прекрасная». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

12:00. 21 февраля. Приморский краевой театр кукол. Спектакль «Военная тайна». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

13:00. 21 февраля. Исторический парк «Россия – моя история». Торжественная церемония открытия выставки военной техники с участием оркестра МГУ и праздничным шествием. г. Владивосток, Аксаковская, 12.

14:00. 21 февраля. «Арена Спорта». Мастер-класс по дзюдо от олимпийского чемпиона Арсена Галстяна. г. Владивосток, ул. Володарского, 3а.

17:00. 21 февраля. Приморская краевая филармония. Праздничная концертная программа, посвящённая Дню защитника Отечества. г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

17:00. 21 февраля. Приморская сцена Мариинского театра. Опера «Война и мир». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

18:00. 21 февраля. Приморская краевая филармония. Концертная программа «Возвышенное и земное». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

18:30. 21 февраля. Театр молодёжи. Спектакль «Алые паруса». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

18:30. 21 февраля. Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького. Спектакль «Двенадцать стульев». г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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