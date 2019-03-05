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Анонс на 1 февраля

Анонс на 1 февраля

09:00 – ТКК Undeground, г. Владивосток, ул. Гоголя, 39а. всероссийский танцевальный конкурс «Огни города».

09:00 – FESCO Hall, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38. Чемпионат Дальнего Востока по танцевальному спорту.

10:00 − Краевой дом физкультуры, г. Владивосток, ул. Партизанский пр-т, 2. Первенство ДФО по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 г.р.

12:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Детская музыкальная программа «Волшебное кольцо».

12:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Спектакль «По щучьему велению».

12:00 – Театр кукол, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8. Спектакль «Красная Шапочка».

14:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. Одноактные балеты «Бемби» и «В джунглях».

18:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Концертная программа «Рисует узоры мороз!».

18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Энергичные люди».

18:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Спектакль «Завтра была война».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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