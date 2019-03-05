Анонс на 1 февраля
09:00 – ТКК Undeground, г. Владивосток, ул. Гоголя, 39а. всероссийский танцевальный конкурс «Огни города».
09:00 – FESCO Hall, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38. Чемпионат Дальнего Востока по танцевальному спорту.
10:00 − Краевой дом физкультуры, г. Владивосток, ул. Партизанский пр-т, 2. Первенство ДФО по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 г.р.
12:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Детская музыкальная программа «Волшебное кольцо».
12:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Спектакль «По щучьему велению».
12:00 – Театр кукол, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8. Спектакль «Красная Шапочка».
14:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. Одноактные балеты «Бемби» и «В джунглях».
18:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Концертная программа «Рисует узоры мороз!».
18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, ул. Светланская, 49. Спектакль «Энергичные люди».
18:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, ул. Светланская, 15а. Спектакль «Завтра была война».