Анонс на 31 января

31 января в 14.00 – Владивосток, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – чемпионат Дальнего Востока по танцевальному спорту.

31 января в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концерт памяти генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

31 января в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Между небом и землей».

31 января в 18.30 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Бабий бунт».

31 января в 18.30 – Владивосток, Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Двенадцать стульев».

31 января в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Евгений Онегин».

31 января в 19.00 – Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – спектакль «Ночь Гельвера».

31 января в 19.30 – «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч КХЛ «Адмирал» – «Салават Юлаев».

31 января в 14.00 - п. Кавалерово, с/к «Кристалл» - Открытое первенство по волейболу среди девушек 2007 г.р. и моложе, посвященное 50-летию спорткомплекса «Кристалл».

31 января – Международный день ювелира.

31 января – День рождения русской водки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]