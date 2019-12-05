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Анонс на 25 декабря

25 декабря в 11.00 – Владивосток, театр имени М. Горького (Светланская, 49) – премьера спектакля «Аленький цветочек».

25 декабря в 12.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – хоровод у елки и музыкальный спектакль «Красавица и чудовище».

25 декабря в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концерт «Ожерелье виолончельных миниатюр».

25 декабря в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Ночь перед Рождеством».

25 декабря в 19.00 – Владивосток, СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) – матч «Приморочка» – «ЮЗГУ-Атом».

25 декабря в 19.30 – Владивосток, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч «Адмирал» – «Автомобилист».

25 декабря в 20.00 – Приморский краевой центр народной культуры (Пушкинская, 25) – показ фильма «Возможно».

25 декабря – Католическое Рождество.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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