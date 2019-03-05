Анонс на 21 декабря

14:00 – Центр кинезиологии и нейрокинезиологии Валерии Мисник (Уборевича, 21) – празднование зимнего солнцестояния и славянской культуры.

16:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, Светланская, 15а. Премьера спектакля «Музей восковых фигур».

17:00 – «Фетисов-Арена», г. Владивосток, Маковского, 284. Матч «Адмирал» – «Динамо-Минск».

18:00 – Драматический театр ТОФ, г. Владивосток, Светланская, 48. Премьера спектакля «Сиротливый запад».

18:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, Светланская, 15. Новогодний концерт «Вдруг как в сказке скрипнула дверь…»

18:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, Фастовская, 20. Павел Смелков. Авторский вечер камерной музыки.

18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, Светланская, 49. Спектакль «Двенадцать стульев».

19:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, Фастовская, 20. Балет «Дон Кихот».

19:00 – Библиотека им. А. М. Горького, г. Владивосток, Некрасовская, 59а. Поэтический вечер «Узкий взгляд. Поэт года».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]