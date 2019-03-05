Анонс на 21 декабря
14:00 – Центр кинезиологии и нейрокинезиологии Валерии Мисник (Уборевича, 21) – празднование зимнего солнцестояния и славянской культуры.
16:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, Светланская, 15а. Премьера спектакля «Музей восковых фигур».
17:00 – «Фетисов-Арена», г. Владивосток, Маковского, 284. Матч «Адмирал» – «Динамо-Минск».
18:00 – Драматический театр ТОФ, г. Владивосток, Светланская, 48. Премьера спектакля «Сиротливый запад».
18:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, Светланская, 15. Новогодний концерт «Вдруг как в сказке скрипнула дверь…»
18:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, Фастовская, 20. Павел Смелков. Авторский вечер камерной музыки.
18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, Светланская, 49. Спектакль «Двенадцать стульев».
19:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, Фастовская, 20. Балет «Дон Кихот».
19:00 – Библиотека им. А. М. Горького, г. Владивосток, Некрасовская, 59а. Поэтический вечер «Узкий взгляд. Поэт года».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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