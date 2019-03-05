Анонс на 27 декабря
Анонс на 27 декабря
16:00 – Приморская государственная картинная галерея, г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Творческая встреча с художником Владимиром Олейниковым.
18:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, Фастовская, 20. Праздничный концерт «Новогодний фейерверк».
18:30 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Новогодняя концертная программа «Венецианский карнавал».
19:00 – СК «Олимпиец», г. Владивосток, ул. Батарейная, 2. Матч «Приморочка» – «ЮЗГУ-Атом».
19:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20. Балет «Щелкунчик».
19:00 – «Фетисов-Арена», г. Владивосток, Маковского, 284. Свободное катание с игроками ХК «Адмирал».
22:00 – Пушкинский театр, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27. Проект «Ночь в Пушкинском. Квартетные истории».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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