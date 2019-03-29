Анонс на 22 декабря
Анонс на 22 декабря
11:00 – ДС «Юность», г. Владивосток, пр-т Океанский, 43, новогодний турнир по самбо.
12:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, Фастовская, 20, экскурсия в Мариинский театр.
12:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, Светланская, 15, хоровод и музыкальная программа «Зимняя музыкальная викторина: Что ? Где? Когда?».
12:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, Фастовская, 20, спектакль «Щeлкунчик» из цикла «Музыка песчаных сказок».
12:30 – «Фетисов-Арена», г. Владивосток, Маковского, 284, свободное катание.
14:00 – Театральный сквер – учебная экскурсия «Владивосток новогодний».
15:00 – Городской дворец детского творчества, г. Владивосток, пр-т Океанский, 43, шествие Дедов Морозов.
15:30 – «Симфония», г. Владивосток, Алеутская, 51, воскресный звонок Деда Мороза.
16:00 – Городской дворец детского творчества, г. Владивосток, пр-т Океанский, 43, новогодний концерт «О чем мечтают дети».
17:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, Фастовская, 20, новогодний гала-концерт.
18:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, Светланская, 15, концертная программа «Эй, ямщик, гони-ка к Яру!».
18:30 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, Светланская, 49, спектакль «Опасные связи».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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