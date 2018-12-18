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Анонс на 11 декабря

11 декабря в 15.00 — Владивосток, Дом офицеров флота, ул. Светланская, 48 - пресс-конференция драмтеатра ТОФ, посвященная завершившемуся V открытому фестивалю военных драматических театров «Звёздная маска» в г. Москве и предстоящей премьере 21 и 22 декабря спектакля «Сиротливый запад» по пьесе Мартина Макдонаха.

11 декабря в 19.00 – Владивосток, СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) – матч «Спартак-Приморье» – «Спартак СПб».

11 декабря в 19.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – спектакль «Анна Каренина».

11 декабря в 20.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.

11 декабря – Международный день гор.

11 декабря – Международный день танго.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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