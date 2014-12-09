Анонс на 10 декабря
10 декабря в 15.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – мастер-класс Ким Чже Дока по современной хореографии.
10 декабря в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – мастер-класс, встреча с режиссером Владимиром Панковым.
10 декабря в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Русская рулетка (женский вариант)».
10 декабря в 19.00 – Владивосток, бизнес-центр Seven (Жигура, 26а) – мастер-класс «Коучинг – навык XXI века».
10 декабря в 19.00 – FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – финал Приморской лиги Международного союза КВН.
10 декабря – День прав человека.
10 декабря – Международный день прав животных.
10 декабря – Всемирный день футбола.
10 декабря – День создания службы связи МВД России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
05.12.2019 Анонс на 6 декабря
-
04.12.2019 Анонс на 5 декабря
-
30.11.2019 Анонс на 1 декабря
-
05.11.2019 Анонс на 6 ноября
-
09.12.2016 Анонс на 10 декабря
-
09.12.2014 Анонс на 10 декабря
Добавить комментарий