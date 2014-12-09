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Анонс на 10 декабря

10 декабря в 15.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – мастер-класс Ким Чже Дока по современной хореографии.

10 декабря в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – мастер-класс, встреча с режиссером Владимиром Панковым.

10 декабря в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Русская рулетка (женский вариант)».

10 декабря в 19.00 – Владивосток, бизнес-центр Seven (Жигура, 26а) – мастер-класс «Коучинг – навык XXI века».

10 декабря в 19.00 – FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – финал Приморской лиги Международного союза КВН.

10 декабря – День прав человека.

10 декабря – Международный день прав животных.

10 декабря – Всемирный день футбола.

10 декабря – День создания службы связи МВД России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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