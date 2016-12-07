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Анонс на 5 декабря

5 декабря в 11.00 на железнодорожном переезде Куперовский (ул. Комсомольская, 1, район проезда на мыс Кунгасный) пройдет флешмоб «Внимание, переезд!».

5 декабря в 10.30 – Владивосток, театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «СонЛандия».

5 декабря в 18.00 – ДВФУ (Аякс, 10, корп. A) – празднование Дня добровольца.

5 декабря в 19.00 – отель «Акфес-Сейо» (пр-т 100-летия Владивостока, 103) – семинар «6 секретов личных финансов».

5 декабря в 19.00 – Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – Сергей Бабаян и Симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра.

5 декабря в 21.00 – Владивосток, бар Trinity (пр-т Океанский, 48а) – группа Иван ПанфиLove .

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск под Москвой.

5 декабря – Международный день добровольцев.

5 декабря – Всемирный день почвы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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