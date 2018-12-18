Новости Анонс

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Анонс на 19 декабря

19 декабря в 18.30 – Владивосток, кофейня Con Tempo (Адмирала Фокина, 4) – инсценированный разговор «М ♾ М».

19 декабря в 18.30 – Владивосток, Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Суперхит под Новый год!».

19 декабря в 19.00 – Владивосток, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – Дмитрий Певцов и Никита Высоцкий с программой «Баллада о Высоцком».

19 декабря в 19.00 – Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Щелкунчик».

19 декабря в 19.00 – Владивосток, библиотека «БУК» (Светланская, 55) – лекция Branding creative.

19 декабря в 19.00 – Владивосток, Vodoley Club (Суханова, 3) – группа «Френдзона».

19 декабря – День военной контрразведки в России.

19 декабря – День снабженца в России.

19 декабря – Международный день помощи бедным.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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