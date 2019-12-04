Анонс на 20 декабря
20 декабря в 16.00 – Владивосток, стадион «Авангард» (Капитана Шефнера, 2) – ледовый бал Ice White Party.
20 декабря в 18.00 – Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Пиковая дама».
20 декабря в 18.30 – Владивосток, Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Великий Гэтсби».
20 декабря в 19.00 – Владивосток, библиотека «БУК» (Светланская, 55) – лекция «Раздельный сбор».
20 декабря – День работника органов безопасности.
20 декабря – Международный день солидарности людей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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