Новости Анонс

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Анонс на 20 декабря

20 декабря в 16.00 – Владивосток, стадион «Авангард» (Капитана Шефнера, 2) – ледовый бал Ice White Party.

20 декабря в 18.00 – Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Пиковая дама».

20 декабря в 18.30 – Владивосток, Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Великий Гэтсби».

20 декабря в 19.00 – Владивосток, библиотека «БУК» (Светланская, 55) – лекция «Раздельный сбор».

20 декабря – День работника органов безопасности.

20 декабря – Международный день солидарности людей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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