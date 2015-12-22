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Анонс на 29 декабря

29 декабря в 12.00 - Владивосток, водноспортивный центр ЦСКА (ул. Набережная, 7). Всероссийская массовая акция «Закаленная Россия – здоровая страна», начало в 11.00. Открытый Кубок «Тихого океана» по зимнему плаванию, этап Кубка России.

29 декабря в 10.00 - Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Новогодний турнир по борьбе самбо.

29 декабря в 17.00 -  Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Амур» Хабаровск. Регулярный Чемпионат КХЛ, сезон 2019-2020 гг.

29 декабря - Международный день виолончели.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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