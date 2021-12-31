Праздничный фейерверк можно будет увидеть в новогоднюю ночь на четырех городских площадках (ПРОГРАММА)

Новогодний фейерверк во Владивостоке можно будет увидеть вечером 31 декабря на четырех городских площадках. Это поселок Трудовое, село Береговое, остров Попова и центральная площадь. Начало салюта – в 22:00. Продолжительность фейерверка по всем адресам составит 6 минут, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Кроме праздничного салюта, 31 декабря и в январе во Владивостоке ожидаются и другие праздничные мероприятия.

31 декабря

На центральной площади Владивостока с 11 до 23 часов для всех желающих будет работать каток. С 19 часов гостей праздника будут развлекать ростовые куклы, а в 21 час здесь развернется иммерсивный спектакль «Сон в зимнюю ночь». Завершится представление световым шоу и ярким салютом в 22 часа.

Празднование Нового года продолжится dj-сетом. Музыка будет звучать с 01:30 до 03:00. Кроме того, с 01:30 до 04:00 будет работать прокат коньков.

1 января

Продолжатся праздничные мероприятия и днем 1 января. С 12 до 24 часов на площади будет работать каток, с 15 до 18 часов здесь пройдут занятия с тренером по фигурному катанию. На 14 и 18 часов запланирована иммерсивная программа.

Отметим, что сокращенные иммерсивные спектакли будут проводиться на центральной площади в течение всех новогодних каникул.

Рождество, 7 января

Празднование Рождества пройдет на площади Борцов революции с 12:00 до 14:00. Ожидается, что в торжествах примут участие глава города Константин Шестаков и Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Для жителей и гостей города будет организована праздничная концертная программа.

8 января

Традиционный рождественский фестиваль «Щедрый вечер» пройдет во Владивостоке в субботу, 8 января. Он состоится во Дворце культуры железнодорожников, его организатором выступает региональная общественная организация «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица».

В этом году фестиваль пройдет в рамках проекта «Славянский берег-2022: традиции связующая нить». В программе фестиваля – концерт творческих коллективов, выставки, праздник для воспитанников детских реабилитационных центров.

Начало гала-концерта - в 15:00.

Горка в парке Мингородка

Бесплатная снежная горка установлена в канун Нового года в парке Минного городка. Все новогодние праздники она ждет ребят и их родителей. Прокатиться на горке можно ежедневно с 11:00 до 21:00.

«Тигровая гостиная Деда Мороза»

Каждый день с 30 декабря по 7 января с 15 до 16 часов ребят и их родителей ждут в гости к Деду Морозу в творческом арт-пространстве «Тигровая гостиная Деда Мороза». Она установлена у здания городской администрации на Океанском проспекте, 20.

Лыжня

Лыжная трасса на острове Русский (п. Канал, 29) до 9 января будет работать по графику выходного дня - с 10:00 до 20:00 ежедневно, однако выдача лыж заканчивается в 19:00.

В полном объеме готовы к безопасному использованию дистанции 660 и 1400 метров. Продолжаются работы по оснежению дистанции на 1950 и 3560 метров.

Уточнять график работы лыжной трассы можно в «Инстаграме» на странице @rus_lyzhnya_vl.⠀

Катки

Этой зимой во Владивостоке планируется залить 76 бесплатных катков. Это 17 катков на территории школ и 57 - на придомовых территориях. Их большая часть уже открыта, на других заливка продолжается.

К приему любителей и спортсменов уже готовы хоккейные коробки на ул. Героев Хасана, 10-12, Борисенко, 58, Зои Космодемьянской, 12, Адмирала Кузнецова, 74, Чапаева 2, Русской, 99 и многие другие.

Также готов к приему гостей бесплатный каток в парке имени С. Лазо на ст. Санаторной.

29 декабря торжественно открыли большой каток на острове Попова на стадионе школы № 29. Теперь покататься на коньках или сыграть в хоккей здесь могут и дети, и взрослые жители островной территории.

В январе во Владивостоке на дворовых площадках пройдет традиционный турнир по хоккею среди любительских команд. Сейчас идет прием заявок от команд.

Библиотеки, школы искусств и учреждения культуры

Спектакли, выставки рисунков и различные мастер-классы пройдут в начале января в библиотеках, школах искусств и учреждениях культуры Владивостока. С расписанием мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Обращаем внимание, что в программе праздничных мероприятий возможны изменения и дополнения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]