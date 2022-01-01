Владивосток встретил новый, 2022 год

Большой праздничной программой и ярким фейерверком встретили во Владивостоке новый, 2022 год. На центральную площадь, где развернулись массовые гуляния, пришли стони горожан и гостей города, чтобы почувствовать атмосферу приближающегося праздника, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

С Новым годом всех присутствующих поздравили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.

«2021 год стал периодом созидательного труда, ярких и радостных событий, испытаний и побед. Надеемся, что 2022 станет годом прорывных событий. И всё что нужно нашей команде от вас - это поддержка и вера в то, что мы делаем действительно нужные и правильные вещи», - обратился к горожанам Константин Шестаков.

Ровно в 22 часа небо над краевой столицей озарили яркие краски праздничного фейерверка.

Продолжилось празднование Нового года на центральной площади Dj-сетом. Также после для всех желающих здесь работал каток.

Продолжатся праздничные мероприятия и днем 1 января. С 12 до 24 часов будет работать каток, с 15 до 18 часов здесь пройдут занятия с тренером по фигурному катанию.

В 14 и 18 часов запланирована иммерсивная программа.

Отметим, что сокращенные иммерсивные спектакли будут проводиться на центральной площади в течение всех новогодних каникул.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]