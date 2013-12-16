«Все на матах»: власти сделали подарок жителям Владивостока

Современный каток монтируют на центральной площади Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».

Во Владивостоке продолжается монтаж новогоднего городка на центральной площади. Его частью станет каток, который смогут посещать жители и гости краевой столицы.

Размер нового катка – 20 х 40 метров. Он разместится у главной новогодней елки. Конструкция катка устроена по специальной технологии, отметили в пресс-службе города.

«Для того чтобы сделать поверхность катка ровной, основание было отсыпано песком, затем уложена специальная мембрана. Верхний слой катка – система на основе айс-матов. Айс-маты и являются носителем холода, который в процессе заливки ледового поля будет поддерживать необходимую температуру», - объяснил представитель компании-подрядчика.

Сейчас практически закончена установка бортов, затем каток будет празднично оформлен. На катке предусмотрено несколько входов – основной и технический. Рядом уже установлены теплушки, где можно будет переобуться.

В зимние праздники на катке планируется проведение веселых стартов, мастер-классов, показательных выступлений от спортивных организаций города.

Главный плюс такой конструкции – лед сохраняет свои свойства даже при перепадах температур и небольшом потеплении. Подобные конструкции уже опробованы и используются во многих городах России, в том числе на катке ВДНХ и в Парке Горького в Москве.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье уже началась активная подготовка к главному празднику зимы. Так, в Уссурийске на центральной площади приступили к возведению ледового городка. Ежегодно новогодняя ёлка в округе привлекает гостей со всего края. Организаторы и в этот раз обещают удивить всех жителей. Яркое освещение и сказочная иллюминация — лишь малая часть проекта.

Будущая ледяная горка особенно порадует самых маленьких. Сейчас строители занимаются её возведением. А здесь совсем скоро появятся светодиодные конструкции. И световая скамейка, которую установят вокруг новогодней елки.

Празднику быть! И пусть пандемия внесла свои коррективы, погрузиться в новогоднюю сказку на этой площадке сможет каждый приморец.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]