Муниципальные предприятия и пять привлеченных организаций сегодня чистят тротуары во Владивостоке

Образовавшуюся наледь с лестниц и тротуаров сегодня днём во Владивостоке убирает около 300 человек. Это сотрудники муниципальных предприятий «Содержание городских территорий», «Дороги Владивостока» и пять привлеченных коммерческих организаций, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Очищено и обработано антигололёдными материалами на этот час более 65 % всех пешеходных связей. Работы продолжаются. Сегодня днём заканчиваем обработку всех виадуков, продолжаем чистить лестницы и тротуары, обрабатывать проезды вдоль домов. Очень просим горожан парковать автотранспорт так, чтобы могла проехать техника. Сейчас нам требуется обработать реагентами около 50 проездов, но работы по большинству из них осложнены тем, что техника попросту не может проехать. В этом случае вынуждены работать вручную, что, безусловно, снижает темпы», – рассказал Николай Зайцев, заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства.

В оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды добавляют, что сегодня чистят от снега и льда и обрабатывают противогололёдными материалами пешеходные зоны, лестницы и проезды на 3-й Строительной, Адмирала Горшкова, Анны Щетининой, Баляева, Башидзе, Вилкова, Гоголя, Горной, Гульбиновича, Давыдова, Жигура, Ильичева, Колесникова, Коммунаров, Маковского, Народном проспекте, Овчинникова, Окатовой, Океанском проспекте, Партизанском проспекте, проспекте 100-летия Владивостока, проспекте Красного Знамени, Русской, Суханова, Тигровой, Толстого, Харьковской, Часовитина, Южно-Уральской и по другим улицам.

Напомним, что обработать антигололёдными материалами и принять меры по расчистке территорий от снега и льда должны все предприятия города и управляющие компании. За непринятие мер ответственных лиц ждут штрафы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]