На 38 улицах Владивостока проверили состояние деревьев

Больше 2 тысяч деревьев подлежат санитарной обрезке, ещё 500 погибших пойдут под снос. Такой вывод сделала специальная комиссия администрации Владивостока, которая осматривала зеленые насаждения в городе с 1 по 5 июля. Пока ситуацию изучили только на 38 улицах города, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В состав комиссии вошли специалисты управлений дорог и благоустройства, а также охраны окружающей среды и природопользования. Комиссии поставлена задача определить количество и места расположения деревьев, которые требуют ухода либо подлежат вырубке.

Как сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования, сейчас самое лучшее время для осмотра и оценки состояния деревьев, так как идет вегетационный период.

«Привлечение экологов к такой работе необходимо. Специалисты осматривают каждое дерево индивидуально, определяют качественное состояние. По итогам осмотра рекомендуют те или иные уходовые работы», – рассказал главный специалист управления охраны окружающей среды и природопользования Игорь Юрченко.

По заключению комиссии, большинство зелёных насаждений в городе пострадали в результате ледяного дождя, прошедшего в ноябре прошлого года.

Так, больше всего деревьев подлежат обрезке на Светланской – более 200, на проспекте Красного Знамени – более 170, столько же – на Некрасовской, более сотни - на улицах Гоголя, Верхнепортовой, Бестужева, проспекте 100-летия Владивостока и Океанском проспекте. Под вырубку больше всего деревьев оказалось на проспекте Красного Знамени (170) и Гоголя (60).

К слову, эксперты Ботанического сада Дальневосточного отделения РАН также проводят осмотр и инвентаризацию зеленых насаждений Владивостока. Своё заключение они представят городской администрации для формирования планов по уходу за деревьями.

«В постоянном режиме за состоянием деревьев города следит муниципальное предприятие «Дороги Владивостока». Именно они вместе с коллегами из МБУ «Содержание городских территорий» проводят санитарную вырубку деревьев. При проведении санитарных рубок удаляются сухостойные, аварийные, перестойные и больные деревья и кустарники, не подлежащие лечению и оздоровлению. Эта работа проводится для улучшения состояния зеленых насаждений города. Также специалисты прореживают густые насаждения и удаляют неперспективный самосев», - прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Начальник отдела озеленения МКУ «Дороги Владивостока» Лилия Остюкова добавила, что для восстановления зеленых насаждений в городе в этом году планируется высадить более 11 тысяч кустарников и более 1300 молодых деревьев - как хвойных, так и лиственных. Высадки проводили весной и планируют возобновить с августа-сентября, в зависимости от погодных условий.

Помимо этого, различные компании и организации также организуют акции по высадке новых деревьев и кустарников самых разных пород.

Напомним, что во Владивостоке продолжается вывоз и уборка веток. За последние 20 дней бригады муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» (СГТ) и «Дороги Владивостока» вывезли ветки со 160 адресов. Работы продолжаются и количество новых адресов пополняется ежедневно.

Для ведения учета создана гугл-карта, где отмечены все адреса, откуда ветки уже вывезли – карта тоже ежедневно обновляется. Жители Владивостока могут зайти на гугл-карту и проверить, вывезли ли ветки с того или иного адреса, сообщить о новых скоплениях веток с указанием геоточки или привязки к адресу. Писать можно в директ аккаунта в Инстаграме помощника и. о. главы Владивостока @ap.krepskiy.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]