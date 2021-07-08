Итоги полугодового экомониторинга АО «Восточный Порт» подтвердили соответствие чистоты воздуха всем нормативам

Служба Отдела экологии АО «Восточный Порт» подвела итоги системного мониторинга качества атмосферного воздуха за первые шесть месяцев 2021 года, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Специалисты собственной аккредитованной лаборатории предприятия (СЭЛ) провели анализы проб, взятых в зонах перегрузки угля, в границах санитарно-защитных зон предприятия, а также за его пределами – в зонах возможного влияния на жилой массив микрорайона Врангель. Экологи подтверждают: все показатели в первом полугодии 2021 года находятся в пределах нормы.

В рамках экомониторинга с января по июнь было отобрано свыше 2500 проб. Из них 1320 – это образцы атмосферного воздуха в границах санитарно-защитных зон. В производственной зоне, где работают стационарные объекты, было сделано 185 замеров. Почти 1000 проб взяты в местах выгрузки угля из вагонов, его сортировки и погрузки на суда – такой вид мониторинга ведётся регулярно экологами «Восточного Порта» для определения эффективности работы пылеулавливающих установок в вагноопрокидывателях, пересыпных станциях и на судопрогрузочных машинах. Результаты исследований СЭЛ показали отсутствие превышения предельно–допустимых нормативов.

Стоит отметить, что инновационная санитарно-экологическая лаборатория АО «Восточный Порт» минувшей весной была признана одной из самых лучших в стране в рамках программы межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) «РОСА-2021». По точности измерений и результатов анализов СЭЛ заняла почётное II место среди 586-ти специализированных отечественных лабораторий, выполняющих анализы образцов воздуха, различных типов вод и почвы. Авторитетное признание высочайших стандартов качества работы Санитарно-экологической лаборатории находкинских стивидоров – стало ожидаемым и закономерным событием. СЭЛ аккредитована в Национальной системе аккредитации и оснащена самым высокоточным современным оборудованием. Однако, в первую очередь, СЭЛ – это сплочённый коллектив единомышленников. Их опыт, помноженный на высокий профессионализм, обеспечивает «восточникам» регулярное участие в программе МСИ, авторитет и признание среди участников рынка. Символичен и тот факт, что значительный успех портовиков пришёлся на 2021 год, объявленный Указом Президента России Владимира Путина, годом «науки и технологий».

"Экологическая безопасность производства и охрана окружающей среды – основной приоритет работы нашего предприятия", – подчёркивает управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – "Только на реализацию собственной комплексной экологической программы нами уже инвестировано порядка 6 миллиардов рублей. На эти средства, в частности, внедрена мобильная система всесезонного пылеподавления на основе самоходных портальных комплексов, установлены воздушные фильтры-пылеуловители, работают современные системы орошения угольных складов, очистка и аспирация воздуха, "сухой туман", тепловизоры и снегогенераторы. Большинство технических новинок созданы по индивидуальному заказу предприятия на основе лучших мировых и отечественных разработок и направлены на защиту окружающей среды и здоровья людей."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]