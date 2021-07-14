Данные экомониторинга с начала 2021 г. подтвердили высокую эффективность АО «Восточный Порт» в области водопользования

Качество промышленной, питьевой и природной воды в зоне деятельности АО «Восточный Порт» соответствует требованиям Санитарных правил и норм, принятым в Российской Федерации. Такие результаты показал анализ лабораторного контроля по итогам системного экомониторинга в первом полугодии 2021 года. За отчётный период был проведён отбор 189 проб воды, в том числе морской – 42, производственной – 78, природной – 40, питьевой – 34 и для межлабораторных сравнительных испытаний – 15, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Исследования показали улучшение уровня показателей по сравнению с предыдущими периодами, что свидетельствует об эффективной природоохранной деятельности крупнейшей стивидорной компании на Дальнем Востоке РФ. Наблюдение за состоянием качества производственных, питьевых и природных вод выполняют специалисты собственной аккредитованной санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» и несколько сторонних лабораторий. Данные мониторинга ежеквартально передаются в государственные контролирующие органы.

Стоит отметить, что ежегодно с июля по сентябрь – во время купального сезона – стивидорная компания уделяет отдельное внимание контролю качества морской воды по химическим и микробиологическим показателям, а также морского песка по санитарно-паразитологическим и санитарно-микробиологическим нормативам. Эти наблюдения экологи «Восточного Порта» ведут совместно с Приморской межобластной ветеринарной лабораторией не только в портовой части и фоновых точках бухты Врангеля, но и в рекреационных зонах бухт Шепалова и Триозёрье, где расположены популярные базы отдыха.

Данные лабораторных анализов подтверждают и результаты исследования бухты Врангеля, проведённого минувшей весной группой экологов из Владивостока, специализирующихся на производственных экологических мониторингах. Как следует из итогового отчёта, экологи не обнаружили значимых следов промышленного мусора в акватории и антропогенного воздействия на донные ландшафты бухты. А концентрация и видовое разнообразие гидробионтов, наблюдавшиеся при глубоководных погружениях, по мнению экологов свидетельствуют об удовлетворительном состоянии экосистемы бухты Врангеля. В том числе, непосредственно у грузовых причалов «Восточного Порта».

Также стоит отметить, что на сегодняшний день АО «Восточный Порт» является единственной стивидорной компанией в Приморском крае, располагающей собственной системой очистки промышленных вод. Производственные площадки оборудованы 9-ю локальными сооружениями типа «Эколайн», работающими с применением наилучших доступных технологий с высоким качеством очистки воды. В рамках собственной комплексной экологической программы, в реализацию которой предприятие инвестировало порядка 6 млрд рублей, часть оборудования была технически перевооружена и модернизирована.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]