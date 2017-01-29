



Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в период летней оздоровительной кампании 2019 г. осуществлялся надзор за деятельностью 596 детских оздоровительных учреждений. Об итогах сообщают «Вести: Приморье».

В летний период 2019 г. не выявлены факты функционирования несанкционированных лагерей, открывшихся при наличии отрицательного санитарно-эпидемиологического заключения.

В ходе летней оздоровительной кампании 2019 г. специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проведено 214 проверок детских оздоровительных организаций.

В оздоровительных учреждениях исследовано: 815 проб воды питьевой по микробиологическим показателям, 127 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели, 19 проб воды бассейнов по микробиологическим показателям, 8 проб воды бассейнов по санитарно-химическим показателям, 12 проб воды бассейнов по паразитологическим показателям, 29 проб воды из мест купания по микробиологическим показателям, 18 проб воды из мест купания по санитарно-химическим показателям, 13 проб воды из мест купания по паразитологическим показателям, 115 проб почвы на паразитологические показатели, 95 проб продовольственного сырья по физико-химическим показателям, 95 проб продовольственных продуктов по санитарно-химическим показателям, 89 проб готовых блюд по санитарно-химическим показателям, 81 проба готовых блюд на качество термической обработки, 350 проб готовых блюд на калорийность, 70 проб на содержание витамина «С», 304 пробы готовых блюд по микробиологическим показателям.

По результатам проверок оздоровительных организаций составлено 366 протоколов об административном правонарушении.

На отчетный период вынесено 279 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 125,2 тыс. руб. Отстранены от работы 50 должностных лиц.

Оценка эффективности оздоровления детей показала, что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 95,3% детей (ПК 2018г. – 95,3%), слабый оздоровительный эффект – у 3,7 % детей (ПК 2018г. – 4,1 %), отсутствие эффекта – у 1% детей (ПК 2018г. – 0,6%).

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о фактах нарушения санитарных норм в детском лагере под Владивостоком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]