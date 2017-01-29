Новости Общество

Сегодня, 21:03
 

Качество питьевой воды в Приморском крае стало хуже

Качество питьевой воды в Приморском крае стало хуже

Фото: perfect-hydration.com

Роспотребнадзор провел исследования качества питьевой воды в крае. Результаты проб оказались хуже прошлогодних, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

 В августе 2019 года в Приморском крае по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 7,04%, что выше уровня предыдущего года (в августе 2018 года – 5,69%). 

Специалисты Роспотребнадзора считают, что это может быть обусловлено неблагоприятной паводковой ситуацией на территории края. 

Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как высокая.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря