Качество питьевой воды в Приморском крае стало хуже
Роспотребнадзор провел исследования качества питьевой воды в крае. Результаты проб оказались хуже прошлогодних, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.
В августе 2019 года в Приморском крае по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 7,04%, что выше уровня предыдущего года (в августе 2018 года – 5,69%).
Специалисты Роспотребнадзора считают, что это может быть обусловлено неблагоприятной паводковой ситуацией на территории края.
Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как высокая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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