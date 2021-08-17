Для жителей и гостей Владивостока в День тигра будут работать локальные площадки

День амурского тигра в этом году во Владивостоке вновь пройдет в измененном формате. Из-за сложной эпидемиологической обстановки организаторам пришлось отказаться от карнавального шествия и вечернего концерта на центральной площади. Тем не менее, праздник для жителей и гостей дальневосточной столицы всё же состоится, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как рассказали в управлении по делам молодежи и связям с общественностью, вместо массовых мероприятий в городе в течение двух дней будут работать локальные площадки.

«Такое решение позволит избежать массового скопления горожан и соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора», – отметили специалисты мэрии.

Так, 25 сентября, на набережной Спортивной гавани отпразднуют День рождения тигрят. Взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению воздушных змеев и росписи холщёвых сумок в тигриной тематике, а также принять участие в настоящих киносъемках.

Кроме того, гости праздника смогут воспользоваться «тигриной» почтой. В рамках этой площадки любой желающий сможет выбрать понравившуюся открытку с изображением тигра и отправить ее в любой уголок нашей страны.

День Тигра будут отмечать во Владивостоке 26 сентября. В центральных скверах города также будут работать различные локальные площадки.

Например, в рамках площадки «Траектория» пройдут соревнования среди молодежных баскетбольных команд по правилам 3х3. Также желающие смогут посетить площадки «Стендап» и «Квартирник» – концерт молодых музыкальных групп Владивостока.

Традиционно для гостей праздника будет работать выставка профессиональных и любительских фотографий на бельевых веревках «Фотосушка», в рамках которой участники площадки обменяются своими фотографиями.

Полная программа мероприятий будет объявлена в начале сентября.

Напомним, Владивосток стал первым городом в мире, где стали отмечать День тигра. Если в 2000 году всего лишь несколько десятков энтузиастов, одетых в самодельные костюмы тигров, прошли по улицам с плакатами, то уже в в последующие годы в шествии стали принимать участие тысячи человек, а шествие стало похожим на красочный карнавал. Акция стала особенно масштабной после того, как в администрации Владивостока Дню тигра был придан статус официального городского праздника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]