Гигантский пазл соберут в Уссурийске в День тигра

Пазл с изображением амурского тигра размером 9 на 4,5 метра соберут на центральной площади Уссурийска в День тигра, 29 сентября, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе города.

В этом занятии смогут принять участие все желающие. Локальная площадка «Амурский тигр» разместится справа от главной сцены. Картинка с символом праздника будет разбита на 100 сегментов. Уссурийцам предстоит собрать их в единый пазл площадью 40,5 квадратных метров.

Кроме работы локальных площадок в День тигра жителей и гостей округа ждет большая праздничная программа. Начнется она с карнавального шествия колонн в 12.00. Возглавят маскарадные колонны 9 джипов и 10 квадроциклов, украшенные тематическими баннерами.

За ними пройдут коллективы от детских садов и школ, а также колледжей Уссурийского городского округа, скандируя лозунги в поддержку дикой природы и амурского тигра. Присоединиться к ним могут все желающие. Сбор участников шествия на улице Октябрьской в 11.00.

После прохождения праздничных колонн на главной сцене состоится большая концертная программа с участием вокальных и хореографических коллективов города.

Кроме того, на центральной площади будет работать выставка декоративно-прикладного творчества. Уссурийцы также смогут принять участие в мастер-классах по аквагриму, различных играх и конкурсах.

Местная телекомпания «Телемикс» в День тигра проведет «хвойную» акцию. Гостям праздника подарят 5000 саженцев кедра. Раздача молодых деревьев начнется в 12.30.

Напомним, что в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню тигра, 29 сентября с 10.30 до 15.00 будет ограничено движение автотранспорта по улице Некрасова в границах от ул. Пушкина до ул. Октябрьской и по улице Октябрьской в границах от ул. Ленина до ул. Некрасова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]