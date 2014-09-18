«Серьга» и «Uma2rmaн» выступят на Дне тигра в Приморье

День тигра отметят в столице Дальнего Востока 28 и 29 сентября. По Океанскому проспекту традиционно пройдут «тигриные колонны», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам организаторов, основная программа запланирована на 29 сентября.

«В воскресенье День тигра начнется с традиционного праздничного шествия от Покровского парка до центральной площади Владивостока. Здесь в течение всего дня будут работать анимационные площадки, состоится передача техники охотничьему надзору. Кульминацией праздника станет концерт групп “Серьга” и «Uma2rmaн», – рассказали они.

Напомним, День тигра во Владивостоке – экологический праздник, отмечаемый в последнее воскресенье сентября с 2000 года и получивший статус официального в 2001 году. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Идея праздника, посвященного главному обитателю и символу Приморья, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину.

Организаторами праздничных мероприятий выступают Центр «Амурский тигр», Администрации Приморского края и города Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]