Два "тигробуса" выехали на дороги Владивостока

«Тигриный» автобус вышел на дороги Владивостока. Новый окрас общественный транспорт получил в честь приближающегося 20-го юбилейного Дня тигра, который отпразднуют во Владивостоке 29 сентября, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на центр «Амурский тигр».

Всего на дорогах Владивостока будут курсировать два автобуса. Первый уже ездит по маршруту №98Д (Площадь Луговая - Снеговая Падь - Площадь Луговая). Второй автобус №15 с аналогичным окрасом выйдет на линию в ближайшие дни. Он связывает центр Владивостока с островом Русский.

На транспортных средствах размещена информация о грядущем 20-м юбилейном городском экологическом празднике «День тигра», который пройдет во Владивостоке в воскресенье, 29 сентября.

«День тигра - это светлый и добрый праздник, но самое главное, это то, что он давно стал семейным праздником. Нам бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей о нем знали и смогли присоединиться к «тигриным» колоннам, идущим в шествии, поучаствовать в мероприятиях на площади, а вечером послушать концерт. Сделать это может любой желающий. Надеемся, что «тигробусы» не только напомнят жителям Владивостока и гостям города о Дне тигра, но и станут ярким украшением города», - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

День тигра - экологический праздник, который традиционно отмечается в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября и собирает десятки тысяч приморцев и гостей края, неравнодушных к будущему амурского тигра и дальневосточной природы.

«Фишкой» праздника является костюмированное массовое «тигриное» шествие, которое проходит по главным улицам Владивостока. В течение дня на центральной площади города работают тематические площадки, а завершается праздник концертом популярных музыкальных групп.

В этом году для жителей и гостей края выступят группы СерьГа и UMA2RMAN.

С программой праздника можно ознакомиться здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]