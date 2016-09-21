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«Тигриное» граффити появится на стене 12-этажного дома во Владивостоке  

«Тигриное» граффити появится на стене 12-этажного дома во Владивостоке  

Источник фото: Фейсбук, Паша Шугуров

Художественное изображение амурского тигра в стиле граффити при поддержке Центра «Амурский тигр» создает группа художников на торцевой стене 12-этажного дома по улице Чапаева, 14 во Владивостоке. КАк сообщил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, работы приурочены ко Дню амурского тигра, который традиционно отметят в Приморском крае в последнее воскресенье сентября. 

В качестве «полотна» под «тигриное» граффити выбрана торцевая стена многоквартирного дома по улице Чапаева, 14, известного в народе как «дом-самолет». Обращенная к главному въезду в город эта стена хорошо видна автомобилистам, движущимся от Академгородка в направлении остановки «Фабрика «Заря».  

Работы выполняют художники из творческой команды «33+1». Руководитель творческой команды «33+1» - художник Павел Шугуров.  Автор эскиза: Виктор Гауса.  


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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