«Тигриное» граффити появится на стене 12-этажного дома во Владивостоке  

Художественное изображение амурского тигра в стиле граффити при поддержке Центра «Амурский тигр» создает группа художников на торцевой стене 12-этажного дома по улице Чапаева, 14 во Владивостоке. КАк сообщил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, работы приурочены ко Дню амурского тигра, который традиционно отметят в Приморском крае в последнее воскресенье сентября.

В качестве «полотна» под «тигриное» граффити выбрана торцевая стена многоквартирного дома по улице Чапаева, 14, известного в народе как «дом-самолет». Обращенная к главному въезду в город эта стена хорошо видна автомобилистам, движущимся от Академгородка в направлении остановки «Фабрика «Заря».

Работы выполняют художники из творческой команды «33+1». Руководитель творческой команды «33+1» - художник Павел Шугуров. Автор эскиза: Виктор Гауса.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]