Гостям ВЭФ предложат безопасное и вкусное питание в ресторанах и кафе Владивостока

Обеспечить полную безопасность питания гостей во время работы Восточного экономического форума – такая задача стоит перед всеми предприятиями общественного питания, которые будут работать в дни ВЭФ во Владивостоке, а также перед надзорными органами, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

О подготовке кафе, ресторанов и других точек общепита шла речь на заседании рабочей группы под руководством первого заместителя главы администрации Владивостока Сергея Дмитриенко.

В совещании приняли участие представители Фонда Росконгресс, Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, управления экономического развития мэрии.

О том, как идут проверки предприятий общепита, рассказала представитель Роспотребнадзора. В преддверии форума специалисты службы проводят лабораторный анализ образцов пищевых продуктов, воды, смывов с поверхностей – на предмет наличия возбудителей инфекций, а также коронавируса. Если выявляются нарушения, санитарные врачи направляют предписания об их устранении.

Результаты всех необходимых проверок здоровья также должен иметь персонал заведений. Более того, контролю подвергаются не только точки общепита, но и предприятия, поставляющие продукты.

«Первоочередная задача в этом вопросе – обеспечить безопасность питания для всех участников ВЭФ, - отметили в управлении экономического развития администрации города. – Поэтому под пристальным вниманием – не только общепит на территории ДВФУ, но и кафе, рестораны по всему Владивостоку, включая те, которые работают при гостиницах».

Кроме того, в управлении убеждены, что гости по достоинству оценят дальневосточную кухню, ее качество и разнообразие. Уровень сервиса, интерьеры и приветливость персонала – тоже важные составляющие сферы гостеприимства.

Напомним, в июне специалисты администрации Владивостока проводили мониторинг предприятий общественного питания на предмет готовности их к обсуживанию гостей ВЭФ. По итогам мониторинга и проверок Роспотребнадзора будет составлен список заведений, рекомендованных гостям и участникам форума.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]