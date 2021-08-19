«Тихоокеанский рубеж» собрал в лагере «Шепалово» юных спортсменов со всего Дальнего Востока

На берегу живописной бухты Шепалова под Находкой в эти дни проходят традиционные ежегодные сборы летнего спортивного лагеря «Тихоокеанский рубеж». Уже второй год подряд юных спортсменов из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краёв, Амурской области, Еврейской автономии, Республики Саха (Якутия) и других субъектов РФ принимает известный многим туристам культурно-оздоровительный центр «Шепалово» - структурное подразделение АО «Восточный Порт». Здесь собралось более 300 участников, большинство - дети от 6 до 18 лет, среди них 20 девушек, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

"В этом году к любителям контактных видов спорта и боевых искусств – участникам прошлогодних сборов «Тихоокеанский рубеж» – присоединились юные воспитанники военно-патриотических клубов, а также детские команды по футболу и бейсболу. Всех нас радуют отличные условия для тренировок и летнего отдыха, созданные в лагере «Шепалово», и, конечно же, тёплое море и солнечная погода", – поделился президент Спортивной федерации универсального боя Хабаровского края Сергей Быков. – "«Тихоокеанский рубеж» будет проходить вплоть до 25 августа. По традиции программа летних сборов представлена разными видами единоборств: армейский рукопашный бой, ММА, всестилевое карате, в том числе относительно новый для России вид полно-контактного зендокай карате. В сезоне 21-го года на «Тихоокеанский рубеж» впервые прибыло несколько десятков мастеров универсального боя, специализирующихся в дисциплине «спортивное метание ножа».

Тренировки и мастер-классы проводятся под руководством именитых наставников – заслуженного тренера России по универсальному бою, чемпиона мира по спортивному метанию ножа Владимира Турчина, прославленного спортсмена, руководителя Хабаровского отделения Федерации всестилевого каратэ России Виталия Колодяжного, боксёра, бойца смешанных единоборств Ильи Максимова, выступающего на соревнованиях по современному панкратиону, президента Общероссийской Федерации «Спортивное метание ножа» Андрея Трохова. Помимо турниров и состязаний, уже ставших традицией, на сборах впервые были проведены чемпионат и первенство Дальнего Востока по спортивному метанию ножа.

Как и в прошлом году, сборы состоялись при поддержке компании АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт», реализующего во Врангеле программу «Спорт». Стивидоры не только приобрели специальное оборудование, но и взяли на себя расходы по пребыванию в лагере группы детей из малообеспеченных и многодетных семей. «Они занимаются в спортивных секциях, но по финансовым причинам родители не могут себе позволить отправить их на сборы в лагерь «Шепалово», – отмечает главный организатор мероприятия, председатель общественной организации «Клуб боевых искусств «Воин» города Находка» Илья Зелик. ­­– В этом случае помощь «Восточного Порта» для них просто бесценна».

Поддержка профессионального и любительского спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики АО «Восточный Порт». Спортсмены предприятия бесплатно тренируются в собственном спорткомплексе «Восточник», который оснащен самым современным оборудованием и спортинвентарем. Вместе с тем «Восточный Порт» помогает не только спортсменам и своим сотрудникам. В рамках работы Фонда поддержки социальных и экологических инициатив и реализации одной из 12-ти программ социального развития «Спорт», стивидорная компания оказывает помощь развитию молодёжного спорта, а также физкультурно-оздоровительного движения в Находкинском городском округе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]