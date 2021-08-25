В ДОЛ «Шепалово» завершились летние спортивные сборы «Тихоокеанский рубеж-2021»

На берегу Японского моря под Находкой сегодня завершилась смена всероссийской летней спортивной школы и турнир Федерации Зендокай Будо Каратэ России «Тихоокеанский рубеж-2021», организованные на базе детского оздоровительного лагеря «Шепалово» при поддержке компании АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт». В этом году мероприятие собрало максимальное количество участников за всю свою историю – более 300 спортсменов из разных регионов России, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Буквально накануне сборов в «Шепалово» стартовало традиционное открытое первенство «Восточного Порта», посвящённое 30-летию образования клуба «Восточник» по тхэквондо. Известный тренер Владимир Ким, стоявший у истоков зарождения и развития тхэквондо в посёлке Врангель, включил в команду для участия в соревнованиях сильнейших спортсменов клуба. Среди 60 участников, выступавших в семи весовых категориях, победы в непростых поединках одержали «восточники» Емельян и Савелий Тихоновы, Мирослава Чертопрудова, Егор Железнов и Александр Крутов.

Практически с утра и до позднего вечера в «Шепалово» на свежем воздухе и в двух больших шатрах проводились тренировки и мастер-классы по различным видам единоборств. Ключевым событием сборов стал традиционный турнир по всестилевому каратэ «Тихоокеанский рубеж», который объединил десятки опытных и начинающих бойцов.

"В этом году порадовало большое количество участников летней школы «Тихоокеанский рубеж», упорство и самоотдача юных спортсменов. Планируется, что с летней смены 2022 года наше мероприятие уже обретёт международный статус, сюда будут приезжать бойцы и опытные наставники из-за рубежа, проводиться турниры с участием нескольких стран," – поделился главный организатор мероприятия, председатель общественной организации «Клуб боевых искусств «Воин» города Находка» Илья Зелик.

"За время сборов было очень солнечно и тепло, что позволяло нам сочетать упорный труд на тренировках и соревнованиях с отдыхом и купанием в море", – отметил один из организаторов «Тихоокеанского рубежа-2021», президент РОО «Федерация Зендокай Будо Каратэ России» Виталий Колодяжный. – "Спасибо за поддержку и неоценимую помощь со сборами лагерю «Шепалово» и «Восточному Порту». До встречи в следующем году!"

Для компании АО «Восточный Порт» поддержка спорта всегда была одним из приоритетных направлений социальной политики. Спортивные коллективы предприятия – неоднократные участники и победители соревнований самого высокого уровня. Имена многих спортсменов – работников Порта - известны далеко за пределами Приморья. Сделать доступным профессиональный и любительский спорт для каждого жителя Врангеля – основная задача программы «Спорт», реализуемой в числе 12 программ социального развития Фондом «Восточный Порт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]