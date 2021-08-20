Городские службы готовятся к дождям: в августе во Владивостоке прочистили больше километра ливневой системы

Более 80 выездов по очистке инженерных сетей Владивостока и замены люков и решеток совершили в августе специалисты инженерных сетей муниципального предприятия «Содержание городских территорий». В краевом центре прочистили больше километра различных ливневых систем, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Накануне непогоды, которую синоптики прогнозируют на ближайшие выходные, мобильные бригады дополнительно прочищают дождеприёмные камеры, а также сами ливневые системы.

Наиболее крупные работы по промывке ливневок прошли на Ватутина, 6 – там проводили очистку колодцев ливневого коллектора. Большие работы велись по нескольким адресам по улице Кирова – очищали смотровые колодцы и сети диаметром от 50 до 80 см. На Нейбута, 32 бригада проводила работы несколько дней, поскольку смотровой колодец, диаметр которого составляет один метр, был залит бетоном и требовал тщательной очистки.

Работы по промывке велись на Русской – там промывали трубы диаметром от 30 до 50 см, а также меняли чугунные решетки дождеприёмников на проезжей части на полимерные.

Несколько дней бригада работала на улице Семеновской, восстанавливая стенки лотка и устанавливая железные решетки на тротуаре, а по другому адресу промывали более 60 метров сетей диаметром 60 см.

В поселке Трудовое и на острове Русский проводили промывку перепускных труб – закрытых водостоков, которые служат для самотечного удаления талых и дождевых вод с проезжей части.

Также сети промывали на улицах Невельского, Набережной, Маковского, Пограничной, Шилкинской, Космонавтов, проспекте Красного Знамени, Карьерной, Калинина и других. Ознакомиться со всеми адресами, где работали бригады этим летом, можно на интерактивной карте.

Для очистки сетей используется каналопромывочная машина с вакуумной илососной установкой. С ее помощью удаляются излишки воды и вымытая грязь. К загрязнениям колодцев с крупным мусором привлекается дополнительная техника – погрузчик с большим ковшом и самосвал. Больше информации о работе предприятия «Содержание городских территорий» можно узнать в инстаграм-аккаунте @vl.sgt.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]