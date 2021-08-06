Промывка ливневых сетей и замена решеток дождеприемников продолжается во Владивостоке

За пять дней августа бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» промыли еще 326 метров инженерных сетей. Работы прошли в поселке Трудовое, на Второй Речке, в центре и других районах. Также специалисты устранили провалы и произвели замену внешних элементов ливневки по трем улицам.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, в начале недели бригада работала на объектах в Трудовом и Садгороде. Промывку перепускных труб проводили по улицам Лермонтова, 2-я Шоссейная, Минеральная и Восточный проспект.

«Перепускная труба – это закрытый водосток, который служит для самотечного удаления талых и дождевых вод с проезжей части дорог», - пояснили специалисты.

Также промывку проводили по объектам на ул. Невельского, Приходько, Космонавтов, Калинина, Русской, Фирсова, Набережной, Добровольского и Кирова.

Новые полимерные решетки, как круглой, так и прямоугольной формы на специальных бетонных плитах, установили над дождеприемниками на Никифорова и Фадеева.

Как рассказали специалисты МБУ «Содержание городских территорий», полимерные решетки способны противостоять значительным перепадам температур и воздействию агрессивных химических реагентов. Они обладают меньшим весом, поскольку сделаны из армированной полимерно-песчаной смеси.

На Добровольского возле дома №7 и на Кирова, 93 бригада инженерных сетей провела очистку колодцев. Во время осмотра рабочие всегда находят не только ил и грязь, но и бытовой мусор – пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки от напитков и старые покрышки.

«Примерно в 30-40 % случаев причина засорения ливневок – человеческий фактор, – рассказали в отделе инженерных коммуникаций городского управления дорог и благоустройства. – Бытовой мусор очень засоряет сети. Рабочим приходится спускаться в колодец и вручную доставать такой мусор, что, конечно, значительно затягивает сроки работ бригады».

Напомним, что за июль бригады инженерных сетей СГТ провели прочистку более километра сетей ливневой канализации, заменили десятки люков и решеток, устранили провалы на дорогах. За ежедневной работой бригад СГТ можно следить в Инстаграме @vl.sgt.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства, а также при обнаружении провалов и забитых ливневок необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города по телефону 2222-333, а также в районные диспетчерские: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]