Комфортный «Формат»: «Ростелеком» установил умный домофон в жилом комплексе в поселке Зима Южная

«Ростелеком» оборудовал интеллектуальным сервисом «Умный домофон» три малоэтажных дома в новом жилом комплексе «Формат» в поселке Зима Южная Надеждинского района Приморского края. Заказчиком услуги выступила инвестиционно-девелоперская компания «DNS Девелопмент», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

«Умный домофон» — один из сервисов экосистемы «Ростелеком Ключ». Цифровой домофон оснащен видеокамерой с инфракрасной подсветкой, которая позволяет видеть гостей и прилегающую к подъезду территорию даже в ночное время. Также в него встроены микрофон, динамик и клавиатура, а панель оборудована антивандальным корпусом.

Современную систему контроля доступа в подъезд оценили первые жильцы новостройки. Воспользоваться услугой уже могут 47 семей, поселившиеся в первом доме жилого комплекса. В сентябре в домах №2 и №3 новоселье отпразднуют еще около 70 семей. Одно из главных преимуществ, которое они отмечают, — это возможность управлять сервисом через мобильное приложение на смартфоне. Помимо открытия двери владельцы квартир могут принимать видеовызовы, создавать временные ключи доступа для гостей или курьеров и настраивать переадресацию звонков с домофона сразу на несколько мобильных устройств членов семьи. Семьи с ребенком оценили существующий режим «не беспокоить», который помогает не прерывать сон и отдых. Данные о визитах хранятся на защищенном сервере «Ростелекома» и доступны только владельцам жилья — в течение недели они смогут просмотреть в приложении или личном кабинете информацию о посетителях.

«Нам ценно находить единомышленников среди застройщиков региона еще на стадии строительства. “DNS Девелопмент” не просто строит жилой комплекс из 15 домов в пригороде Владивостока, а создает комфортную и защищенную среду с первых дней жизни семей. Домофоны, установленные в подъездах первых трех домов ЖК «Формат», помогут новоселам сразу чувствовать себя безопаснее», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

"Сервис “Умный домофон” от “Ростелекома” — одно из многих решений, которые делают жизнь жителей ЖК “Формат” комфортной. Его уже по достоинству оценили первые новоселы, которые хвалят его удобство и простоту использования. Так как большинство наших жителей — это семьи с детьми, им особенно нравится возможность генерировать временные коды для служб доставки. Благодаря этому молодые мамы точно знают, что визит курьера и сигнал домофона, которые в период обустройства новой квартиры — обычное дело, не потревожат дневной сон детей", — говорит коммерческий директор группы компаний «DNS Девелопмент» Андрей Артамонов. — "Для нас как застройщика особенно важны вопросы безопасности и приватности. К примеру, в ЖК “Формат” реализована концепция закрытых дворов без машин: периметр домов огорожен забором, доступ во двор есть только у собственников по ключ-карте, а доступ в подъезд — только через “Умный домофон”. Таким образом, родители могут со спокойным сердцем отпускать детей на прогулку во дворе, точно зная, что там нет посторонних".

Подключить «Умный домофон» и другие сервисы платформы «Ростелеком Ключ» — комплексное видеонаблюдение, «Умные счетчики», «Умный шлагбаум» — можно как в новостройках, так и в существующем жилом фонде.

Управляющие компании, застройщики и жители Приморского края могут получить дополнительную информацию по подключению услуг «Ростелеком Ключ» по бесплатному номеру 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]