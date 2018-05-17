Ключ от всех дверей: Ростелеком Ключ — экосистема для комфортной жизни

«Ростелеком Ключ» набирает популярность среди жителей Дальнего Востока. «Ростелеком» уже внедрил элементы системы в четырех регионах: Приморье, Якутии, Амурской области и Камчатском крае. В ближайшее время умные сервисы будут установлены в Хабаровском крае, Сахалинской и Магаданской области, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком Ключ» — это удобный и многофункциональный сервис управления и контроля за домом и придомовой территорией, в который входят умный домофон, умный шлагбаум, умные счетчики и комплексное видеонаблюдение. Все продукты реализованы на одной платформе и доступны жителям в едином приложении для смартфона.

Компания рассказала о преимуществах экосистемы журналистам Дальнего Востока на онлайн-мероприятии.

«Сегодня “Ростелеком” стремится выстроить экосистему цифровых продуктов во всех сферах: работа, развлечение, обучение и другие. «Ростелеком Ключ» — это современный сервис, который позволяет сформировать цифровую систему для безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме. С помощью приложения пользователи могут просматривать видео с камер видеонаблюдения, открывать домофон и шлагбаум, передавать показания счетчиков. Одно из главных преимуществ системы — это безопасность. Это очень актуально для семей с детьми. Только подумайте — родители всегда будут знать, кому дети открывали дверь в их отсутствие, могут посмотреть видео с детской площадки и узнать, как и где проводит время ребенок. В подъезд не зайдет случайный посетитель, а на парковку не заедет незнакомая машина. Всё это создает новый уровень комфорта и безопасности жизни», — Баир Аюшеев, директор по работе с массовым сегментом МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Журналистов Дальнего Востока интересовали вопросы о том, как подключить услуги, что делать, если выключат свет, как просмотреть видео с камеры домофона, как влияет низкая температура на работоспособность систем и другие.

Вопрос: Какие технологии должны быть проведены в дом, чтобы работал «Ростелеком Ключ». Какая минимальная скорость интернета должна быть, чтобы подключить «Ростелеком Ключ»?

Баир Аюшеев: Спасибо за вопрос. Для подключения в жилом доме услуг «Ростелеком Ключ» необходимо только, чтобы дом был подключен к сети Ростелеком по технологиям GPON или Metro Ethernet. Для использования услуг жителем необходимо только мобильное приложение.

Вопрос: Если несколько жителей отказываются пользоваться умными услугами, есть ли у них альтернатива? Например, у бабушки нет современного смартфона, сложно адаптируется к новым технологиям.

Баир Аюшеев: Конечно, у пользователей всегда есть альтернатива. Мы никого не оставляем без внимания. Например, при установке Умного домофона всем жильцам выдается комплект ключей (брелоки). Также житель без смартфона может установить домофонную трубку. Если ключей недостаточно или вы его потеряли, можно приобрести новые.

Вопрос: Влияют ли погодные условия как-то на работу сервисов? Например, не помешают ли сильные морозы открытию «Умного шлагбаума»?

Баир Аюшеев: Мы тщательно соотносим возможности оборудования и место их эксплуатации. К примеру, домофон в Якутске с честью выдержал температуру больше – 50 С. При установке в Якутске шлагбаума производится специальный монтаж оборудования с системой подогрева для обеспечения бесперебойной работы шлагбаума.

«Умный домофон» позволяет удаленно открывать дверь, смотреть кто пришел, ведет видеозапись всех посещений, которые сохраняются в архиве. Также в приложении можно создавать гостевые коды для курьеров и друзей. Панели умного домофона оборудованы антивандальным корпусом, кнопкой SOS, встроенной камерой видеонаблюдения с высоким разрешением и системой ночного видения.

Преимущество умных домофонов уже оценили жители Владивостока, Уссурийска, Якутска, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского.

К мероприятию также присоединился пользователь услуги «Умный домофон» Мария Фёдорова из Благовещенска. Она рассказала о том, как с его помощью удаленно контролирует рабочих, которые делают ремонт в ее квартире.

«У нас новый дом, поэтому услуга была уже установлена в нем, когда мы въезжали. И это приятно, что застройщик позаботился об установке такого современного сервиса. Сейчас мы делаем в квартире ремонт. И умный домофон нам очень помогает. Я делаю временные коды для того, чтобы могли прийти строители, если нет на месте прораба, вижу, когда рабочие приходят и уходят. Кроме того, мы с соседями оценили преимущества камеры в домофоне — очень удобно контролировать порядок на придомовой территории. Например, по записи с камеры видно, кто повредил машину, оставил строительный мусор или испортил общее имущество. С записью легче решать спорные ситуации, так как все видно. Возле дома и в подъезде порядок», — отметила Мария.

Ещё одна услуга, входящая в экосистему, — «Умный шлагбаум». Его можно открывать через мобильное приложение, или он может пропускать автомобили автоматически, распознавая государственные знаки автомобилей жильцов или сигнал специальной радиометки. В приложении также можно сгенерировать гостевые коды для курьеров, друзей, служб ЖКХ. Шлагбаум оборудован камерой, поэтому пользователи могут смотреть как онлайн, кто заезжает на территорию, так и из архива. Умными шлагбаумами уже пользуются жители Владивостока и Якутска.

Комплексное видеонаблюдение — это возможность обезопасить дом и придомовую территорию с помощью видеокамер, которые устанавливаются на домах, на парковках или детских площадках. Пользователи могут смотреть записи онлайн в приложении на телефоне или из архива.

«Умные счетчики» ведут учет потребления электроэнергии, воды и газа и самостоятельно передают данные в управляющую компанию. Информация о потреблении ресурсов всегда доступна в мобильном приложении.

Стоимость каждого решения «Ростелеком Ключ» рассчитывается индивидуально в зависимости от параметров дома и пожеланий заказчиков. Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru и по телефону 8 800 301 05 50.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]