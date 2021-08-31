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«Ростелеком» обеспечит услугами связи Восточный экономический форум

«Ростелеком» обеспечит услугами связи Восточный экономический форум

«Ростелеком» предоставит телекоммуникационные услуги на Восточном экономическом форуме, который пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 2–4 сентября. Компания обеспечит участников и организаторов мероприятия необходимой IT-инфраструктурой, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» организует доступ к высокоскоростному интернету и проводной телефонии на всех площадках форума. На набережной ДВФУ будет развернут публичный Wi-Fi с устойчивой зоной покрытия более километра. В номерах гостиничных корпусов специалисты компании установят более 2600 ТВ-приставок «Интерактивного телевидения» и подключат телефонную связь. Кроме того, «Ростелеком» обеспечит услугами связи 11 павильонов и центральную площадку выставки «Улица Дальнего Востока».

«Спустя два года во Владивосток вернулся Восточный экономический форум, уже давно ставший масштабным мероприятием как для российской, так и для мировой экономики. “Ростелеком” предоставляет самые современные, а, главное, комплексные услуги связи для столь значимого события. Благодаря бесперебойному доступу в интернет участники, гости и организаторы форума смогут круглосуточно быть на связи, обмениваться сообщениями, фотографиями и впечатлениями», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

Для обеспечения мероприятия телекоммуникационными решениями компания использует собственную магистральную инфраструктуру, а также организовывает два независимых канала передачи данных, что сводит вероятность прерывания сервисов к минимуму.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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