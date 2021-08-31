«Ростелеком» обеспечит услугами связи Восточный экономический форум

«Ростелеком» предоставит телекоммуникационные услуги на Восточном экономическом форуме, который пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 2–4 сентября. Компания обеспечит участников и организаторов мероприятия необходимой IT-инфраструктурой, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» организует доступ к высокоскоростному интернету и проводной телефонии на всех площадках форума. На набережной ДВФУ будет развернут публичный Wi-Fi с устойчивой зоной покрытия более километра. В номерах гостиничных корпусов специалисты компании установят более 2600 ТВ-приставок «Интерактивного телевидения» и подключат телефонную связь. Кроме того, «Ростелеком» обеспечит услугами связи 11 павильонов и центральную площадку выставки «Улица Дальнего Востока».

«Спустя два года во Владивосток вернулся Восточный экономический форум, уже давно ставший масштабным мероприятием как для российской, так и для мировой экономики. “Ростелеком” предоставляет самые современные, а, главное, комплексные услуги связи для столь значимого события. Благодаря бесперебойному доступу в интернет участники, гости и организаторы форума смогут круглосуточно быть на связи, обмениваться сообщениями, фотографиями и впечатлениями», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

Для обеспечения мероприятия телекоммуникационными решениями компания использует собственную магистральную инфраструктуру, а также организовывает два независимых канала передачи данных, что сводит вероятность прерывания сервисов к минимуму.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]