«Ростелеком» обеспечил услуги связи на Восточном экономическом форуме

«Ростелеком» развернул телекоммуникационную инфраструктуру на Восточном экономическом форуме, который прошел на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 5–8 сентября. Оператор обеспечил участников и организаторов мероприятия необходимыми цифровыми услугами, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Ростелеком».

«Ростелеком» организовал виртуальные частные сети (VPN) и зоны беспроводного высокоскоростного интернета на площадках форума. В корпусах ДВФУ было развернуто 700 точек доступа Wi-Fi для участников ВЭФ-2022. В номерах гостиничных корпусов специалисты компании установили 2 800 ТВ-приставок «Интерактивного телевидения» и подключили телефонную связь.

«“Ростелеком” на протяжении многих лет поддерживает Восточный экономический форум, который уже давно стал значимым событием для России. Мы организовали надежную и легкоуправляемую цифровую инфраструктуру, которая гарантирует заказчику стабильную работу и безопасность сети. Услуги связи позволили всем участникам форума — государству, бизнесу, зарубежным партнерам — представлять свои проекты, обмениваться информацией и круглосуточно быть на связи», — отметил Вице-президент, Директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

На набережной ДВФУ был развернут публичный Wi-Fi с устойчивой зоной покрытия. Также «Ростелеком» обеспечил услугами связи 20 павильонов и центральную площадку выставки «Улица Дальнего Востока».

Для обеспечения мероприятия телекоммуникационными решениями компания использовала собственную магистральную инфраструктуру. Во время проведения ВЭФ специалисты «Ростелеком» организовали круглосуточную техническую поддержку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]