Первый запуск нового мультимедийного фонтана состоялся во Владивостоке на центральной площади

Тестовый запуск самого большего на Дальнем Востоке пешеходного фонтана не оставил равнодушными приморцев и туристов. В считанные минуты новую достопримечательность региона окружили зрители и на протяжении получасового водного-шоу не покидали площадь.

Фонтан оснащен системой для демонстрации лазерного и видео-контента на водный экран. Под музыку струи меняют свою траекторию, интенсивность, образуя различные фигуры: арки, колонны, волнистые дорожки. Одна из особенностей фонтана – его можно использовать, как мультиформатную образовательную площадку. Новая достопримечательность города – подарок Владивостоку и жителям Приморья от Сбера.

Торжественное открытие фонтана состоится 2 сентября на площади Борцов за власть Советов. Старт праздничной программы в 19:30. Вход бесплатный и будет доступен всем желающим по QR-кодам о вакцинации от COVID-19. Для гостей мероприятия выступят кавер-группы, артисты Приморской сцены Мариинского театра. Хедлайнер праздника – группа «7Б». Под занавес шоу небо над Владивостоком украсит фейерверк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]