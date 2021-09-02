Профильные классы позволят школьникам Владивостока окунуться в практику будущей профессии

В этом году в школах Владивостока будут работать сразу шесть профильных классов. «Медицинский класс» откроется в лицее № 41 и гимназии № 1, в школе № 23 появятся «инженерный класс» и класс «роббо». Последний также откроется на базе школы № 57 и лицея «Технический», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Специализированные кабинеты оборудованы лабораторно-исследовательскими комплексами для организации практических работ, а также моделирования и проектирования.

И.о. начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования городской администрации Наталья Птахова отметила, что в этих классах изменится содержательная сторона предметных областей «химия», «физика», «биология». В них будут введены новые образовательные компетенции, реализовывать которые будут в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий дополнительного образования.

Директор лицея №41 Елена Пляс рассказала, оборудование «медицинского класса» уже подключено и готово к работе. Обучение здесь будет проходить небольшими группами по 12 – 15 человек. Оборудование, на котором будут работать ребята, является учебным и упрощенным, но оно даёт полное представление о том, как устроен организм человека. Например, интерактивный анатомический стол «Пирогов» помогает рассмотреть внутренние органы и научить ребят ставить диагноз. Конечно же, в список оборудования входят многочисленные микроскопы и макеты органов человека.

«Наш «медицинский класс» – это профильный естественно-научный класс 10 «в». Всего 26 учеников. Причем записывались на элективные курсы ребята не только из нашего лицея, но и из других школ города. Одна девочка будет ходить к нам из школы в Снеговой Пади. Наша задача – заинтересовать ребят так, чтобы они в медицинский класс пошли осознанно. Уже сегодня кто-то из них видит себя в роли хирурга, косметолога. На занятиях детей научат правильно вести себя с пациентом и проводить различные манипуляции. Сейчас уже заключаются трудовые договоры с врачами, чтобы дети смогли получать последние знания медицинской сферы именно со стороны практикоориентированности», – уточнила Елена Пляс.

Отметим, что средства на создание профильных классов выделены в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]