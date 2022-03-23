«Роснефть-класс» создадут в гимназии № 2 Владивостока

К началу следующего учебного года на базе гимназии № 2 будет открыт технологический (инженерный) 10 класс, где профильными предметами станут физика, математика, химия. В данный момент руководство гимназии заключает договоры с ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», Дальневосточным федеральным университетом и АО ВП «ЭРА». Эти предприятия окажут содействие в организации обучения, проведении практических занятий, а также заключат договоры на целевое обучение при получении среднего общего образования, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию г.Владивостока.

Два года обучения с университетскими преподавателями, хорошими перспективами по поступлению и трудоустройству – все это ждет учеников десятого «Роснефть-класса». Кроме занятий из школьной программы они смогут пройти курсы у преподавателей инженерной школы ДВФУ и даже опробовать на практике будущую профессию. Набирать учеников будут на конкурсной основе. Попробовать свои силы может любой желающий, для этого не обязательно быть учеником гимназии № 2.

Как рассказали специалисты управления образования администрации Владивостоке, сейчас в городе проходят специальные родительские собрания, где всем заинтересованным предоставляется исчерпывающая информация. Уже проведены два таких собрания, еще три проведут в ближайшие дни.

23 марта – на базе школы № 6 (ул. Казанская, 4) для жителей Фрунзенского района города;

24 марта – на базе школы № 22 (ул. Светланская, 207) для жителей Ленинского района города;

25 марта – на базе школы № 52 (ул. Овчинникова, д. 4) для жителей Советского района города.

Начало собраний в 18:30.

Кроме того, на эти собрания приглашаются родители и учащиеся 9, 10, 11 классов, кому интересно профильное обучение в ДВФУ, профильных учреждениях среднего профессионального образования (по договору целевого обучения) на инженерных специальностях и далее трудоустройство в АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ВП «ЭРА».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]