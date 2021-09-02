Сбер и Газпром газораспределение Дальний Восток подписали соглашение в рамках Восточного экономического форума

Соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического развития Дальнего Востока заключили Сбер и «Газпром газораспределение Дальний Восток» в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Документ подписали председатель Дальневосточного Сбербанка Андрей Черкашин и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

В рамках соглашения стороны планируют развивать сотрудничество для повышения финансовой и цифровой грамотности населения на территории Дальневосточного федерального округа, проведения социально-значимых мероприятий, направленных на развитие экологической культуры общества, создания дополнительных рабочих мест, реализации инвестиционных программ и проектов на территории ДФО.

Георгий Шперлинг, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»:

«Наше соглашение носит нефинансовый характер. Мы договорились об объединении усилий и управленческого потенциала двух крупных в своих отраслях игроков ради совместного решения экологических и социальных вопросов дальневосточного региона. Уверен, что такая синергия знаний и опыта из разных сфер экономики позволит нам добиться значимых результатов».

Андрей Черкашин, председатель Дальневосточного Сбербанка:

«Сбер обладает большим спектром полезных компетенций не только в финансовой сфере, но и в вопросах цифровизации бизнеса, обучения персонала, внедрения экологических инициатив. Мы готовы делиться своим опытом и рады, что вместе с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» будем работать над социально-экономическим развитием Дальнего Востока».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]